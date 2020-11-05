"Краснодар" проиграл 4 матча кряду во второй раз в истории
"Краснодар" проиграл "Севилье" (2:3) в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.
Подопечные Мурада Мусаева проиграли в четырех матчах кряду во всех турнирах. Ранее "Краснодару" нанесли поражения "Спартак" (1:3) и "Ахмат" (0:2) в РПЛ, а также "Челси" (0:4) в ЛЧ.
Отмечается, что четыре поражения кряду случились во второй раз в истории клуба. Антирекорд - 5 поражений.
Последний раз "Краснодар" побеждал 17 октября в матче с "Рубином" (3:1). 8 ноября "Краснодар" ожидает выезд к "Зениту".
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