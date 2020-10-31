"Краснодар" проиграл "Ахмату" в 13-м туре РПЛ

В рамках 13-го тура РПЛ "Краснодар" на выезде потерпел поражение от "Ахмата" со счётом 0:2.

Победу грозненцам принесли голы легионеров Вилькера Анхеля и Исмаэла Силвы.

"Ахмат" – "Краснодар" - 2:0

Голы: 1:0 – 66 Анхель, 2:0 – 82 Исмаэл.

"Ахмат": Шелия, Ненахов, Богосовац, Анхель, Нижич, Харин (Полярус, 46), Исмаэл (Иванов, 90), Бериша (Быстров, 77), Тимофеев, Мелкадзе (Садулаев, 66), Ильин (Швец, 76).

"Краснодар": Сафонов, Литвинов, Рамирес (Сабуа, 79), Чернов, Панталеао, Уткин, Сперцян (Сулейманов, 56), Ионов, Газинский (Камболов, 79), Ольссон, Берг (Кутовой, 64).

"Быки" опустились на 10-е место в турнирной таблице чемпионата, а чеченская команда обошла соперника и теперь занимает 8-ю строчку.

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