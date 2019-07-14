"Краснодар" проиграл "Ахмату" в стартовом матче РПЛ

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"Краснодар" проиграл "Ахмату" в стартовом матче РПЛ

В матче 1-го тура чемпионата России грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. Победу грозненцам принес косоварский полузащитника Бернард Бериша, отличившийся на 28-й минуте.

Стоит отметить, что Бериша мог забить на 10-й минуте, но не реализовал пенальти.

"Ахмат" – "Краснодар" - 1:0 (1:0)
Гол: Бериша, 28 - 1:0

"Ахмат": Городов, Нижич, Уциев, Семенов, Анхель (Шиманьски, 46), Харин, Иванов, Швец, Исмаэл (Роши, 87), Бериша, Мбенг (Понсе, 84).

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров (Рамирес, 56), Спайич, Стоцкий, Вандерсон, Намли (Сулейманов, 69), Ольссон (Игнатьев, 74), Триндаде, Камболов, Ари.

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