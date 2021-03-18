"Краснодар" проиграл "Динамо", выигрывая по ходу матча со счетом 2:0
Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле проиграл московскому "Динамо" со счетом 2:3. Краснодарцы полтора тайма играли вдесятером из-за удаления Панталеао.
В начале встречи счет открыл Тонни Вильена, а на 51-й минуте преимущество "быков" увеличил Юрий Газинский. Впрочем, вскоре разрыв в счете сократил Даниил Фомин, а затем дубль Константина Тюкавина принес победу "бело-голубым".
"Динамо", набрав 39 очков, вышло на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" с 34 очками остался на девятой позиции.
"Краснодар" – "Динамо" - 2:3 (1:0)
Голы: Вильена, 11 - 1:0, Газинский, 51 - 2:0, Фомин, 58 - 2:1, Тюкавин, 66 - 2:2, Тюкавин, 80 - 2:3
"Краснодар": Бабурин, Сорокин, Чернов, Смольников, Панталеао, Ионов, Кабелла (Литвинов, 21), Классон (Сулейманов, 71), Вильена (Ольссон, 62), Вандерсон, Газинский (Уткин, 71).
"Динамо": Шунин, Евгеньев, Ордец, Варела (Н`Жи, 65), Скопинцев (Тюкавин, 55), Грулев (Комличенко, 65), Фомин, Захарян, Шиманьски, Лесовой, Моро.
Удаление: Панталеао (18).
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