"Краснодар" проиграл "Хетафе" и вылетел из Лиги Европы

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы "Хетафе" разгромил "Краснодар".

Таким образом, "Хетафе" с 12 очками вышел в плей-офф ЛЕ, а "Краснодар" финишировал на третьем месте и вылетел из турнира.

"Хетафе" - "Краснодар" 3:0

Голы: Кабрера, 76 - 1:0, Молина, 78 - 2:0, Кенеди, 86 - 3:0

"Хетафе": Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Кукурелья, Джейсон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Джене, Мата, Анхель Родригес (Молина, 73).

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес (Скопинцев, 75), Спайич, Вандерсон, Газинский, Вильена, Сулейманов (Намли, 62), Берг, Игнатьев (Уткин, 69).

Удаление: Мартынович (88).

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