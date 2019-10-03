"Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче Лиги Европы

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"Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче Лиги Европы

"Краснодар" проиграл "Хетафе" в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол в составе российской команды забил 33-летний форвард Ари.

"Краснодар" - "Хетафе" - 1:2 (0:0)

Голы: Анхель Родригес, 35 - 0:1, Анхель Родригес, 61 - 0:2, Ари, 69 - 1:2

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Фьолусон (Ари, 46), Намли (Фернандеш, 70), Ольссон (Уткин, 74), Сулейманов, Вильена, Спайич, Берг.

"Хетафе": Чичисола, Кабрера, Ньом, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Кенеди (Кукурелья, 76), Тимор, Фажр, Портильо (Джейсон, 72), Гальего, Анхель Родригес (Максимович, 84).

В 3-м туре группового этапа ЛЕ "Краснодар" сыграет с "Транзаспором", "Хетафе" встретится с "Базелем". Матчи состоятся 24 октября.

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