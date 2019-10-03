"Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче Лиги Европы
"Краснодар" проиграл "Хетафе" в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Единственный гол в составе российской команды забил 33-летний форвард Ари.
"Краснодар" - "Хетафе" - 1:2 (0:0)
Голы: Анхель Родригес, 35 - 0:1, Анхель Родригес, 61 - 0:2, Ари, 69 - 1:2
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Фьолусон (Ари, 46), Намли (Фернандеш, 70), Ольссон (Уткин, 74), Сулейманов, Вильена, Спайич, Берг.
"Хетафе": Чичисола, Кабрера, Ньом, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Кенеди (Кукурелья, 76), Тимор, Фажр, Портильо (Джейсон, 72), Гальего, Анхель Родригес (Максимович, 84).
В 3-м туре группового этапа ЛЕ "Краснодар" сыграет с "Транзаспором", "Хетафе" встретится с "Базелем". Матчи состоятся 24 октября.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
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|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
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|2
|Вильярреал
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|3
|Партизан
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|М
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|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0