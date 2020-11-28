"Краснодар" проиграл "Химкам", потерпев 7-е поражение в 8 последних матчах
В рамках 16-го тура РПЛ "Краснодар" в гостях уступил "Химкам" со счётом 0:1.
Единственный гол в матче на 67-й минуте забил Мохамед Конате.
Для "быков" это поражение стало седьмым в восьми последних играх во всех турнирах.
"Химки" – "Краснодар" - 1:0
Гол: 1:0 – 67 Конате.
"Химки": Лантратов, Данилкин, Тихий, Филин, Идову, Трошечкин, Глушаков, Боженов, Корян (Мирзов, 66), Конате, Дядюн.
"Краснодар": Городов, Рамирес, Смольников, Мартынович, Панталеао, Кабелла (Чернов, 77), Газинский, Вильена (Ольссон, 46), Классон (Вандерсон, 60), Сулейманов (Уткин, 68), Берг (Ари, 68).
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