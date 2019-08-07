"Краснодар" проиграл "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов российский "Краснодар" на своем поле проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке матча прямым ударом со штрафного забил Оливейра.
Ответный матч состоится 13 августа.
"Краснодар" Россия – "Порту" Португалия - 0:1 (0:0)
Гол: Оливейра (89)
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Триндаде, Камболов (Фьолусон, 72), Вандерсон, Кабелла, Намли (Сулейманов, 66), Берг (Ари, 62).
"Порту": Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе, Манафа, Сержиу Оливейра, Данилу Перейра, Корона (Отавио, 85), Ромариу Баро (Диас, 55), Марега, Соарес (Зе Луиш, 74).
Не пропустите: "Брюгге" победил киевское "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" предложил 87 миллионов евро и Иско в обмен на одного из лидеров "Ливерпуля"
-
"Реал" предложил крупную сумму и лучшего игрока мира в обмен на Неймара
-
"Реал" определился с размером предложения по Неймару
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 90 миллионов евро за испанского форварда
-
ЦСКА нашёл замену Чалову в "Крыльях Советов"
Лента новостей
-
"Краснодар" проиграл "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Экс-форвард "Барселоны" перешел в клуб МЛС
-
"Интер" договорился о переходе Лукаку
-
ЦСКА может заменить Чалова форвардом "Ростова"
-
1
"Реал" предложил 87 миллионов евро и Иско в обмен на одного из лидеров "Ливерпуля"
-
Азар забил первый гол в составе "Реала"
-
1
Пике назвал главное отличие "Барселоны" от других клубов
-
"Тоттенхэм" предложил 60 миллионов евро за экс-игрока ПСЖ
-
Один из лидеров "Челси" потребовал продать его в "Арсенал"
-
1
"Реал" предложил крупную сумму и лучшего игрока мира в обмен на Неймара
-
"Реал" определился с размером предложения по Неймару
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 90 миллионов евро за испанского форварда
-
ЦСКА нашёл замену Чалову в "Крыльях Советов"
-
"Краснодар" и "Порту" назвали стартовые составы на очный матч квалификации Лиги Чемпионов
-
Команда Кокорина и Мамаева сыграет в колонии с клубом из ПФЛ
-
"Уотфорд" объявил о подписании Уэлбека
-
Дуарте стал игроком "Милана"
-
Стала известна дата перехода Филиппа в "Динамо"
-
1
"Реал" отказался от трансфера Погба в пользу другой звезды мирового масштаба
-
Дзюба признан лучшим игроком "Зенита" в июле
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4