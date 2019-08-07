"Краснодар" проиграл "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов

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"Краснодар" проиграл "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов российский "Краснодар" на своем поле проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке матча прямым ударом со штрафного забил Оливейра.

Ответный матч состоится 13 августа.

"Краснодар" Россия – "Порту" Португалия - 0:1 (0:0)

Гол: Оливейра (89)

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Триндаде, Камболов (Фьолусон, 72), Вандерсон, Кабелла, Намли (Сулейманов, 66), Берг (Ари, 62).

"Порту": Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе, Манафа, Сержиу Оливейра, Данилу Перейра, Корона (Отавио, 85), Ромариу Баро (Диас, 55), Марега, Соарес (Зе Луиш, 74).

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