"Краснодар" проиграл "Рубину" в важнейшем матче РПЛ

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"Краснодар" проиграл "Рубину" в важнейшем матче РПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. Единственный гол на 51-й минуте забил Денис Макаров.

В результате поражения "Краснодар" остался на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге и пока не попадает в зону Лиги Чемпионов. "Рубин" благодаря победе поднялся на девятую позицию.

"Рубин" – "Краснодар" - 1:0 (0:0)
Гол: Макаров, 51 - 1:0

"Рубин": Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло, Зуев, Кварацхелия, Коновалов (Тарасов, 83), Евтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Абильгор, Игнатьев (Марков, 74).

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Сорокин, Мартынович, Газинский, Кабелла (Ольссон, 63), Вильена (Воротников, 75), Уткин (Онугха, 75), Сулейманов (Фернандеш, 63), Вандерсон, Панталеао.

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