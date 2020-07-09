"Краснодар" проиграл "Рубину" в важнейшем матче РПЛ
В матче 27-го тура чемпионата России "Краснодар" на выезде уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. Единственный гол на 51-й минуте забил Денис Макаров.
В результате поражения "Краснодар" остался на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге и пока не попадает в зону Лиги Чемпионов. "Рубин" благодаря победе поднялся на девятую позицию.
"Рубин" – "Краснодар" - 1:0 (0:0)
Гол: Макаров, 51 - 1:0
"Рубин": Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло, Зуев, Кварацхелия, Коновалов (Тарасов, 83), Евтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Абильгор, Игнатьев (Марков, 74).
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Сорокин, Мартынович, Газинский, Кабелла (Ольссон, 63), Вильена (Воротников, 75), Уткин (Онугха, 75), Сулейманов (Фернандеш, 63), Вандерсон, Панталеао.
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|Локомотив Москва
|22
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|22
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|7
|Арсенал Тула
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|28
|8
|Спартак Москва
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|28
|9
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|27
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|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
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|25
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|Тамбов
|22
|25
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|22
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|15
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|Крылья Советов
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|22