"Краснодар" проиграл "Севилье", пропустив решающий гол на 95-й минуте

Теги краснодарсевилья

"Краснодар" проиграл "Севилье", пропустив решающий гол на 95-й минуте

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Севилье" со счетом 2:1. В начале матча счет открыл Иван Ракитич, во второй половине равновесие восстановил Вандерсон. На 95-й минуте победу гостям принес Мунир Эль-Хаддади.

"Краснодар" с одним очком остался на третьем месте в турнирной таблице группы Е. "Севилья" с 10 очками находится на первой позиции. Таким образом, российский клуб потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, а "Севилья" сыграет в 1/8 финала.

"Краснодар" Россия – "Севилья" Испания - 1:2 (0:1)
Голы: Ракитич, 4 - 0:1, Вандерсон, 56 - 1:1, Эль-Хаддади, 90+5 - 1:2

"Краснодар": Городов, Мартынович, Рамирес, Смольников, Панталеао, Газинский, Кабелла, Ольссон (Вильена, 67), Классон (Чернов, 84), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Ари, 67).

"Севилья": Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Рекик, 61), Оскар Родригес (Жордан, 53), Гудель, Ракитич (Оливер Торрес, 61), Фернандо, Окампос (Идрисси, 72), де Йонг (Эн-Несири, 72), Мунир.

Не пропустите: Ари забил шикарный гол на тренировке "Краснодара". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов среди россиян

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов среди россиян

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов