"Краснодар" проиграл "Севилье", пропустив решающий гол на 95-й минуте

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Краснодар" на своем поле проиграл "Севилье" со счетом 2:1. В начале матча счет открыл Иван Ракитич, во второй половине равновесие восстановил Вандерсон. На 95-й минуте победу гостям принес Мунир Эль-Хаддади.

"Краснодар" с одним очком остался на третьем месте в турнирной таблице группы Е. "Севилья" с 10 очками находится на первой позиции. Таким образом, российский клуб потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, а "Севилья" сыграет в 1/8 финала.

"Краснодар" Россия – "Севилья" Испания - 1:2 (0:1)

Голы: Ракитич, 4 - 0:1, Вандерсон, 56 - 1:1, Эль-Хаддади, 90+5 - 1:2

"Краснодар": Городов, Мартынович, Рамирес, Смольников, Панталеао, Газинский, Кабелла, Ольссон (Вильена, 67), Классон (Чернов, 84), Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг (Ари, 67).

"Севилья": Вацлик, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Рекик, 61), Оскар Родригес (Жордан, 53), Гудель, Ракитич (Оливер Торрес, 61), Фернандо, Окампос (Идрисси, 72), де Йонг (Эн-Несири, 72), Мунир.

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