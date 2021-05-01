"Краснодар" проиграл "Сочи"
Фото: ФК "Сочи"
В рамках 28-го тура РПЛ "Краснодар" уступил "Сочи".
Благодаря победе "Сочи" поднялся на пятое место, "Краснодар" остается 10-м.
"Краснодар" - "Сочи" 1:3
Голы: Нобоа (пен), 6 - 0:1, Стоцкий, 59 - 1:1, Заболотный, 85 - 1:2, Нобоа, 90 - 1:3
"Краснодар": Сафонов, Стоцкий (Смольников, 78), Панталеао, Мартынович, Вильена, Кабелла, Классон (Вандерсон, 67), Олссон, Газинский (Сулейманов, 89), Ионов (Уткин, 78), Берг (Ари, 89).
"Сочи": Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Заика (Набиуллин, 89), Юсупов, Пруцев, Руденко (Жоаозиньо, 65; Барсов, 83), Нобоа, Прохин, Заболотный (Дуганджич, 90).
Удаление: Кабелла (79).
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