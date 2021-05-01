"Краснодар" проиграл "Сочи"

Теги краснодарфк сочи

"Краснодар" проиграл "Сочи"Фото: ФК "Сочи"

В рамках 28-го тура РПЛ "Краснодар" уступил "Сочи".

Благодаря победе "Сочи" поднялся на пятое место, "Краснодар" остается 10-м.

"Краснодар" - "Сочи" 1:3

Голы: Нобоа (пен), 6 - 0:1, Стоцкий, 59 - 1:1, Заболотный, 85 - 1:2, Нобоа, 90 - 1:3

"Краснодар": Сафонов, Стоцкий (Смольников, 78), Панталеао, Мартынович, Вильена, Кабелла, Классон (Вандерсон, 67), Олссон, Газинский (Сулейманов, 89), Ионов (Уткин, 78), Берг (Ари, 89).

"Сочи": Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Заика (Набиуллин, 89), Юсупов, Пруцев, Руденко (Жоаозиньо, 65; Барсов, 83), Нобоа, Прохин, Заболотный (Дуганджич, 90).

Удаление: Кабелла (79).  

Читайте также: ЦСКА потерял очки в матче с "Уфой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ возглавил Лигу 1 после победы над "Лансом"

ПСЖ возглавил Лигу 1 после победы над "Лансом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов