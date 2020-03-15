"Краснодар" проиграл "Сочи" в матче РПЛ

В рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ "Сочи" одержал победу над "Краснодаром".

Благодаря победе "Сочи" покинул зону вылета и поднялся на 11-е место. "Краснодар" с 41 очком остался на второй позиции.

"Сочи" - "Краснодар" 2:0

Голы: Нобоа, 47 - 1:0, Мостовой, 90 - 2:0

"Сочи": Джанаев, Цаллагов, Маргасов, Мевля, Заика, Мостовой, Нобоа, Новосельцев (Калугин, 90), Миладинович, Кокорин, Заболотный (Бурмистров, 74).

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Газинский (Уткин, 61), Панталеао, Вандерсон, Фернандеш (Сулейманов, 65), Ольссон (Сорокин, 85), Ари, Берг.

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