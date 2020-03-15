"Краснодар" проиграл "Сочи" в матче РПЛ

Теги фк сочикраснодар

"Краснодар" проиграл "Сочи" в матче РПЛ

В рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ "Сочи" одержал победу над "Краснодаром".

Благодаря победе "Сочи" покинул зону вылета и поднялся на 11-е место. "Краснодар" с 41 очком остался на второй позиции.

"Сочи" - "Краснодар" 2:0

Голы: Нобоа, 47 - 1:0, Мостовой, 90 - 2:0

"Сочи": Джанаев, Цаллагов, Маргасов, Мевля, Заика, Мостовой, Нобоа, Новосельцев (Калугин, 90), Миладинович, Кокорин, Заболотный (Бурмистров, 74).

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Газинский (Уткин, 61), Панталеао, Вандерсон, Фернандеш (Сулейманов, 65), Ольссон (Сорокин, 85), Ари, Берг.    

Читайте также: "Зенит" уничтожил "Урал", забив семь голов в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Решающие матчи еврокубков могут провести в формате "Финала четырех"

Решающие матчи еврокубков могут провести в формате "Финала четырех"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 21 26
10 Урал Урал 22 25
11 Оренбург Оренбург 22 23
12 Рубин Рубин 22 23
13 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
14 Тамбов Тамбов 21 22
15 Сочи Сочи 21 21
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов