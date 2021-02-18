"Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" в Лиге Европы

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"Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на своем поле проиграл загребскому "Динамо" со счетом 2:3.

В составе краснодарского клуба отличились Маркус Берг и Виктор Классон, у гостей дубль сделал Бруно Петкович, а победный гол забил Ияйи Атьемвен.

Ответный матч пройдет в Сербии 25 февраля.

"Краснодар" Россия – "Динамо" Загреб Хорватия - 2:3 (1:1)
Голы: Петкович, 15 - 0:1, Берг, 28 - 1:1, Петкович, 54 - 1:2, Классон, 69 - 2:2, Атьемвен, 75 - 2:3 

"Краснодар": Городов, Чернов, Смольников, Мартынович, Панталеао, Ольссон (Газинский, 62), Кабелла, Классон, Вильена, Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг.

"Динамо": Ливакович, Гвардиол, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Иванушец, Якич, Адеми, Маер (Атьемвен, 64), Оршич, Петкович.

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