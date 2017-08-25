"Краснодар" проигрывает в Белграде и вылетает из Лиги Европы

"Краснодар" победил в первом матче "Црвену Звезду" на своем поле, поэтому в Сербии ему необходимо было сохранить свои ворота в неприкосновенности, а также забивать, чтобы чувствовать себя увереннее. Сербы же попытались с первых минут устроить штурм ворот "быков".

Хозяева были вознаграждены за активность уже на седьмой минуте. Срнич мощно пробил в угол, но Синицин отразил мяч в сторону, на добивании первым оказался Радоньич, который тут же отправлял мяч в створ с отскоком от газона. Игровой снаряд сотряс каркас ворот, а затем все же залетел в сетку.

Теперь уже "Краснодару" нужно было забивать, "быки" провели несколько атак, однако "Црвена Звезда" к своим воротам не прижималась, поэтому нельзя сказать, что российская команда завладела ощутимым преимуществом, тем более что "Краснодар" в первом тайме практически ничего не создал. Лишь дважды Борян вступал в игру, однако проблемой выстрелы игроков "Краснодара" для сербского вратаря не стали. Хозяева же могли увеличить счет в конце тайма, когда Боаки обыграл Каборе, а затем выстрелил из-за штрафной – мяч полетел в штангу и вылетел в поле.

Вторая половина игры началась с шикарного гола Канга, который протащил мяч по левому краю, а затем неожиданно выстрелил в дальний угол - мяч полетел по дуге и влетел в правую "девятку". "Краснодар" был поставлен в затруднительное положение, ведь соперник играл лучше, а забивать нужно было уже два мяча.

"Быкам" пришлось активизироваться, дважды на ударную позицию выскакивал Вандерсон. Бразилец сначала ворвался в штрафную с правого края, но пробил прямо во вратаря, а затем его вывел на ударную позицию Жигулев – Вандерсон направил мяч над перекладиной.

На 80 минуте арбитр решил немного помочь "Краснодару", назначив сомнительный пенальти. Можно сказать, что немец вернул "быкам" гол, который отнял в прошлом матче литовский арбитр, не заметивший, что мяч пересек линию ворот "Црвены Звезды" после удара Ристича. К "точке" подошел Гранквист, который без особых проблем переиграл Боряна.

Сербы тут же сели в оборону и стали тянуть время. "Краснодар" же усилил натиск, но пробить Боряна во второй раз не сумел. Самый реальный шанс упустил Гранквист, который с нескольких метров пробивал после заброса Перейры, однако вратарь "Црвены Звезды" спас свою команду, которая сумела продержаться до финального свистка и выйти в групповой этап Лиги Европы.

"Црвена Звезда" – "Краснодар" 2:1

Голы: Радоньич, 7 – 1:0; Канга, 46 – 2:0; Гранквист с пенальти, 81 - 2:1

"Црвена Звезда": Борян, Родич (Гобельич, 51), Савич, Фримпонг, Стойкович, Радоньич (Пешич, 77), Дональд, Канга, Срнич, Милич (Рачич, 70), Боаки.

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Каборе (Жигулев, 46), Газинский, Мамаев (Перейра, 59), Классон, Вандерсон, Смолов (Иван, 65) .

Вячеслав Горбачев

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