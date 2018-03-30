"Краснодар" прокомментировал информацию об уходе Смолова

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"Краснодар" прокомментировал информацию об уходе Смолова

"Краснодар" опроверг слухи о переходе нападающего Федора Смолова в "Вест Хэм", сообщают российские СМИ.

"Факт - это когда клубы достигли договорённостей и объявили об этом официально. Вбросов в течение года бывает несколько сотен по поводу разных игроков. Не комментировали и не будем комментировать", - сказал руководитель пресс‐службы клуба Даниил Данильченко.

"Я ничего не знаю, это просто написал кто-то. Я не хочу говорить на эту тему. Кто-то пишет, а я должен говорить. Нет ни у кого никакой информации", - заявил главный тренер "быков" Игорь Шалимов.

Ранее сообщалось, что 28-летний Смолов перейдет в "Вест Хэм" примерно за 15 миллионов евро.

Не пропустите: Смолов намерен перейти в "Вест Хэм" до старта Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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