"Краснодар" пропустил 500-й гол в истории клуба

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"Краснодар" пропустил 500-й гол в истории клуба

"Краснодар" пропустил 500-й официальный гол в истории клуба, сообщают российские СМИ.

Юбилейным стало взятие ворот в матче 1/16 финала Кубка страны между "быками" и "Нижним Новгородом" (0:1).

"Краснодар" был основан 22 февраля 2008 года. С 2011 года южане выступают в РПЛ.

В текущем сезоне команда набрала 20 очков в 10 турах чемпионата и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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