"Краснодар" пропустил 500-й гол в истории клуба
"Краснодар" пропустил 500-й официальный гол в истории клуба, сообщают российские СМИ.
Юбилейным стало взятие ворот в матче 1/16 финала Кубка страны между "быками" и "Нижним Новгородом" (0:1).
"Краснодар" был основан 22 февраля 2008 года. С 2011 года южане выступают в РПЛ.
В текущем сезоне команда набрала 20 очков в 10 турах чемпионата и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4