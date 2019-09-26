"Краснодар" пропустил 500-й гол в истории клуба

"Краснодар" пропустил 500-й официальный гол в истории клуба, сообщают российские СМИ.

Юбилейным стало взятие ворот в матче 1/16 финала Кубка страны между "быками" и "Нижним Новгородом" (0:1).

"Краснодар" был основан 22 февраля 2008 года. С 2011 года южане выступают в РПЛ.

В текущем сезоне команда набрала 20 очков в 10 турах чемпионата и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Краснодар" и "Рубин" вылетели из Кубка России, "Урал" идет дальше. | http://soccernews.ru