"Краснодар" провел перестановки в клубной структуре

Фото: твиттер "Краснодара"\Автор неизвестен

Внутри клубной структуры "Краснодара" произошли кадровые перестановки, сообщает РИА Новости.

По информации источника, руководитель селекционного отдела клуба Максим Бузникин переведен в тренерский штаб первой команды, а его младший брат Евгений Бузникин, а также Юрис Лайзанс прекратили работу в скаутском отделе "быков".

Напомним, что ранее клуб покинул главный тренер Даниэль Фарке и 8 легионеров. Сейчас "Краснодаром" руководит Александр Сторожук.

Также не пропустите: "Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды. | http://soccernews.ru