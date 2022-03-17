"Краснодар" провел перестановки в клубной структуре
Фото: твиттер "Краснодара"\Автор неизвестен
Внутри клубной структуры "Краснодара" произошли кадровые перестановки, сообщает РИА Новости.
По информации источника, руководитель селекционного отдела клуба Максим Бузникин переведен в тренерский штаб первой команды, а его младший брат Евгений Бузникин, а также Юрис Лайзанс прекратили работу в скаутском отделе "быков".
Напомним, что ранее клуб покинул главный тренер Даниэль Фарке и 8 легионеров. Сейчас "Краснодаром" руководит Александр Сторожук.
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