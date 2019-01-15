"Краснодар" провёл презентацию Кристоффера Ольссона

"Краснодар" провёл презентацию своего новичка - шведского полузащитника Кристоффера Ольссона.

Сегодня, 15 января, 23-летний футболист поставил подпись под контрактом с "быками", рассчитанным до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что за Ольссона "Краснодар" заплатил 4,9 миллиона евро.

Не пропустите: Лучший игрок Швеции для "Bullsfamily"! Сможет ли Кристоффер Ольссон заиграть в "Краснодаре"? | http://soccernews.ru