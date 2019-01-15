"Краснодар" провёл презентацию Кристоффера Ольссона
"Краснодар" провёл презентацию своего новичка - шведского полузащитника Кристоффера Ольссона.
Сегодня, 15 января, 23-летний футболист поставил подпись под контрактом с "быками", рассчитанным до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что за Ольссона "Краснодар" заплатил 4,9 миллиона евро.
Не пропустите: Лучший игрок Швеции для "Bullsfamily"! Сможет ли Кристоффер Ольссон заиграть в "Краснодаре"? | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10