"Краснодар" проводит голосование с целью определения лучшего игрока в истории клуба

Теги краснодарфедор смоловмаурисио перейраандреас гранквист

"Краснодар" проводит голосование с целью определения лучшего игрока в истории клуба

"Краснодар" на официальном сайте проводит голосование с целью определения лучшего игрока в истории клуба.

На звание лучшего игрока номинированы девять претендентов: Маурисио Перейра, Андреас Гранквист, Федор Смолов, Жоаозиньо, Юра Мовсисян, Виталий Калешин, Одил Ахмедов, Шарль Каборе и Вандерсон.

Голосование продлится до 24 декабря. 

На данный момент лидирует Перейра, за которого проголосовали 47 процентов болельщиков "быков". Далее идут Гранквист (34%) и Федор Смолов (8%).

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