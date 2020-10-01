"Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Динамо"

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"Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Динамо"

На центрального защитника "Ахмата" Андрея Семёнова появился ещё один претендент.

Ранее сообщалось, что переговоры о приобретении 31-летнего футболиста ведёт московское "Динамо".

Однако за игрока сборной России борются не только "бело-голубые", но и "Краснодар".

Как сообщает Metaratings, "быки" хотят усилить состав в преддверии дебюта в групповом этапе Лиги Чемпионов и участия в трёх турнирах.

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