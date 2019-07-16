"Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Спартака"

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"Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Спартака"

"Краснодар" включился в борьбу за полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова, сообщают российские СМИ.

"Быки" намерены составить конкуренцию московскому "Спартаку", который находится на продвинутой стадии переговоров с игроком.

Отмечается, что "Краснодар" и "Спартак" предлагают 26-летнему хавбеку идентичные условия личного контракта.

Сумма возможного трансфера оценивается в 3,5 миллиона евро.

Прошлый сезон Мирзов провёл в аренде в тульском "Арсенале", сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Краснодар" нацелился на экс-защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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