"Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Спартака"

"Краснодар" включился в борьбу за полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова, сообщают российские СМИ.

"Быки" намерены составить конкуренцию московскому "Спартаку", который находится на продвинутой стадии переговоров с игроком.

Отмечается, что "Краснодар" и "Спартак" предлагают 26-летнему хавбеку идентичные условия личного контракта.

Сумма возможного трансфера оценивается в 3,5 миллиона евро.

Прошлый сезон Мирзов провёл в аренде в тульском "Арсенале", сыграл 29 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

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