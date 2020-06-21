"Краснодар" рассказал, когда появится информация о статусе матча с "Динамо"
"Краснодар" рассказал, когда появится точная информация о проведении матча 23-го тура РПЛ с "Динамо".
Ранее стало известно, что три футболиста московского "Динамо" заболели коронавирусом. Представители клуба настаивают на переносе встречи, которая должна состояться сегодня.
Напомним, что розыгрыш РПЛ был возобновлен 19 июня.
"Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча "Краснодар" - "Динамо", который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00. Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание", - написал "Краснодар" в своем твиттере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22