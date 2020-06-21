"Краснодар" рассказал, когда появится информация о статусе матча с "Динамо"

"Краснодар" рассказал, когда появится точная информация о проведении матча 23-го тура РПЛ с "Динамо".

Ранее стало известно, что три футболиста московского "Динамо" заболели коронавирусом. Представители клуба настаивают на переносе встречи, которая должна состояться сегодня.

Напомним, что розыгрыш РПЛ был возобновлен 19 июня.

"Уважаемые болельщики, точная информация о статусе матча "Краснодар" - "Динамо", который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00. Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание", - написал "Краснодар" в своем твиттере.

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