"Краснодар" рассматривает Фонсеку и Ди Франческо на замену Гончаренко

Фото: инстаграм Фонсеки/Автор неизвестен

"Краснодар" может назначить на пост главного тренера специалиста с опытом работы в итальянской Серии А, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, "быки" заинтересованы в подписании контракт с экс-тренером "Ромы" и "Шахтера" Паулу Фонсекой и Эузебио Ди Франческо, который также ранее работал в стане "волков".

Отмечается, что первые контакты с Фонсекой уже налажены. Португальскому тренеру понравился интерес "Краснодара". Вариант с Ди Франчеко пока на рассмотрении.

Напомним, что вчера "быки" объявили об увольнении Виктора Гончаренко и его помощников.

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