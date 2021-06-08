"Краснодар" расстался со Смольниковым

Фото: инстаграм Игоря Смольникова/Автор неизвестен

"Краснодар" на официальном сайте объявил об уходе защитника Игоря Смольникова.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2022 года. Таким образом, футболист стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

32-летний Смольников вернулся в "Краснодар" летом 2020 года. В минувшем сезоне он провел 32 матча и отдал три результативные передачи. Ранее он уже играл за "Краснодар" с 2012 по 2013 годы.

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