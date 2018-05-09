"Краснодар" расстанется с ветеранами команды

Защитник Андреас Гранквист и хавбек Жоаозиньо покидают "Краснодар", сообщает официальный сайт клуба.

У обоих футболистов заканчиваются контракты и стороны решили не продлевать соглашения. 11 мая оба игрока попрощаются с болельщиками.

29-летний Жоаозиньо выступал за "Краснодар" с 2011 года, провел за клуб 192 матча и забил 39 голов. На счету 33-летнего Гранквиста 8 мячей в 150 поединках.

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