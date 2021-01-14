"Краснодар" расторг контракт с легендой клуба

Теги краснодарандрей синицын

"Краснодар" расторг контракт с легендой клуба

Вратарь Андрей Синицын официально покинул "Краснодар" на правах свободного агента.

Пресс-служба "быков" объявила о расторжении контракта с 32-летним футболистом по взаимному согласию.

Синицын выступал за "Краснодар" с июня 2012 года, сыграл 103 матча и пропустил 105 голов.

Клуб поблагодарил голкипера за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Не пропустите: "Краснодар" отдал в аренду игрока, выкупленного два дня назад. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар устроил перепалку с защитником "Марселя" после победы в Суперкубке Франции

Неймар устроил перепалку с защитником "Марселя" после победы в Суперкубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов