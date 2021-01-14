"Краснодар" расторг контракт с легендой клуба

Вратарь Андрей Синицын официально покинул "Краснодар" на правах свободного агента.

Пресс-служба "быков" объявила о расторжении контракта с 32-летним футболистом по взаимному согласию.

Синицын выступал за "Краснодар" с июня 2012 года, сыграл 103 матча и пропустил 105 голов.

Клуб поблагодарил голкипера за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Андрей Синицын покидает «Краснодар». Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.



Синицын выступал за «быков» более 8 лет – с июня 2012 года. За это время голкипер провел за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал.



Спасибо за игру, Андрей! pic.twitter.com/UIjhs8Y7Y4 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 14, 2021

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