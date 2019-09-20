"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым
"Краснодар" объявил о расторжении контракта с хавбеком Павлом Мамаевым. Об этом краснодарский клуб сообщил на своем сайте.
"Сегодня ФК "Краснодар" и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.
Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты", - говорится в заявлении клуба.
Отметим, что контракт был рассчитан до 31 декабря 2019 года. 31-летний хавбек перешел в "Краснодар" из ЦСКА в 2013 году.
Напомним, что во вторник 28-летний Мамаев вышел из исправительной колонии условно-досрочно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4