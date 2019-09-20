"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

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"Краснодар" расторг контракт с Мамаевым

"Краснодар" объявил о расторжении контракта с хавбеком Павлом Мамаевым. Об этом краснодарский клуб сообщил на своем сайте.

"Сегодня ФК "Краснодар" и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что контракт был рассчитан до 31 декабря 2019 года. 31-летний хавбек перешел в "Краснодар" из ЦСКА в 2013 году.

Напомним, что во вторник 28-летний Мамаев вышел из исправительной колонии условно-досрочно.

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