"Краснодар" расторг контракт с сербским защитником

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил об уходе центрального защитника Уроша Спайича.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "быков".

Таким образом, 28-летний серб, чья рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро, стал свободным агентом.

Спайич выступал за "Краснодар" с 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Сдавался в аренду "Фейеноорду".

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