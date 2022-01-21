"Краснодар" расторг контракт с сербским защитником
Фото сайт "Краснодара"
"Краснодар" на своём официальном сайте объявил об уходе центрального защитника Уроша Спайича.
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "быков".
Таким образом, 28-летний серб, чья рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро, стал свободным агентом.
Спайич выступал за "Краснодар" с 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Сдавался в аренду "Фейеноорду".
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