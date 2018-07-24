"Краснодар" расторг контракт с Янбаевым

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"Краснодар" расторг контракт с Янбаевым"Краснодар" расторг контракт со своим защитником Ренатом Янбаевым, информирует официальный сайт "быков".

"24-го июля 2018-го года ФК "Краснодар" и защитник Ренат Янбаев расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. Футболист пополнил ряды "черно-зеленых" в статусе свободного агента прошлым летом. В минувшем сезоне он принял участие в 3-х официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями. 
ФК "Краснодар" желает Ренату Янбаеву успехов в дальнейшей спортивной карьере", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, "Динамо" подписало бывшего игрока "Краснодара". | soccernews.ru

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