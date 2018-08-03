"Краснодар" расторг контракт с защитником

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"Краснодар" расторг контракт с защитником

"Краснодар" объявил об уходе из клуба защитника Игоря Калинина.

Стороны сегодня расторгли контракт по обоюдному согласию.

"ФК "Краснодар" благодарит Игоря Калинина за работу и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере" - говорится в публикации "быков" в твиттере.

22-летний Калинин выступал за "Краснодар" с февраля текущего года, сыграл два матча.

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