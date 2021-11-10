"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену

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"Краснодар" может уволить наставника команды Виктора Гончаренко.

Как сообщает Sportarena.by, ему на замену "быки" рассматривают экс-тренера "Спартака" Доменико Тедеско, Шота Арвеладзе и Игоря Черевченко.

Гончаренко возглавляет "Краснодар" с апреля текущего года. На данный момент клуб занимает 7-е место в РПЛ.

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