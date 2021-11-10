"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену

Теги краснодарвиктор гончаренкодоменико тедескоигорь черевченкошота арвеладзе

"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену Фото сайт РПЛ

"Краснодар" может уволить наставника команды Виктора Гончаренко.

Как сообщает Sportarena.by, ему на замену "быки" рассматривают экс-тренера "Спартака" Доменико Тедеско, Шота Арвеладзе и Игоря Черевченко.

Гончаренко возглавляет "Краснодар" с апреля текущего года. На данный момент клуб занимает 7-е место в РПЛ.

Читайте также: "Краснодар" назвал лучшего игрока команды в октябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина

Два клуба АПЛ опережают "Баварию" и "Реал" в борьбе за Захаряна и Тюкавина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов