"Краснодар" раздумывает над увольнением Гончаренко и рассматривает трех тренеров ему на замену
Фото сайт РПЛ
"Краснодар" может уволить наставника команды Виктора Гончаренко.
Как сообщает Sportarena.by, ему на замену "быки" рассматривают экс-тренера "Спартака" Доменико Тедеско, Шота Арвеладзе и Игоря Черевченко.
Гончаренко возглавляет "Краснодар" с апреля текущего года. На данный момент клуб занимает 7-е место в РПЛ.
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