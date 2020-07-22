"Краснодар" разгромил "Ахмат" и отправился в квалификацию ЛЧ, ЦСКА обыграл "Тамбов" и сыграет в Лиге Европы

В последнем туре текущего сезона РПЛ ЦСКА обыграл "Тамбов", а "Краснодар" уверенно разобрался с "Ахматом".

Таким образом, "Краснодар" финишировал на третьем месте, что позволяет ему сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. ЦСКА завершил чемпионат четвертым и сыграет в квалификации Лиги Европы.

"Ахмат" по итогам сезона занял 13-е место, а "Тамбов" - 14-е.

"Краснодар" - "Ахмат" 4:0

Голы: Берг, 43 - 1:0, Кабелла, 54 - 2:0, Вандерсон, 58 - 3:0, Берг, 62 - 4:0

"Краснодар": Адамов, Петров, Мартынович, Рамирес, Панталеао (Сорокин, 72), Кабелла (Фернандеш, 66), Газинский, Вандерсон (Мацукатов, 79), Уткин (Кутовой, 79), Ольссон, Берг (Сулейманов, 72).

"Ахмат": Мелихов, Богосовац, Семенов, Адамов, Швец, Исмаэл, Роши, Харин (Кадыров, 71), Иванов, Бериша (Глушаков, 59), Понсе (Ильин, 57).



ЦСКА - "Тамбов" 2:0

Голы: Щенников, 26 - 1:0, Обляков, 78 - 2:0

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Кучаев, 89), Дивеев, Набабкин, Фернандес, Влашич, Обляков (Бийол, 81), Дзагоев (Шкурин, 65), Марадишвили (Бистрович, 65), Васин, Чалов (Тикнизян, 81).

"Тамбов": Шелия, Шляков (Каплиенко, 30), Филин, Ойеволе, Рыбин, Костюков (Мамтов, 78), Чуперка (Тетрашвили, 73), Мелкадзе, Карасев (Килин, 77), Грицаенко, Калмыков (Кабахидзе, 46).

Удаление: Мелкадзе (45).

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