"Краснодар" разгромил "Ахмат" и отправился в квалификацию ЛЧ, ЦСКА обыграл "Тамбов" и сыграет в Лиге Европы
В последнем туре текущего сезона РПЛ ЦСКА обыграл "Тамбов", а "Краснодар" уверенно разобрался с "Ахматом".
Таким образом, "Краснодар" финишировал на третьем месте, что позволяет ему сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. ЦСКА завершил чемпионат четвертым и сыграет в квалификации Лиги Европы.
"Ахмат" по итогам сезона занял 13-е место, а "Тамбов" - 14-е.
"Краснодар" - "Ахмат" 4:0
Голы: Берг, 43 - 1:0, Кабелла, 54 - 2:0, Вандерсон, 58 - 3:0, Берг, 62 - 4:0
"Краснодар": Адамов, Петров, Мартынович, Рамирес, Панталеао (Сорокин, 72), Кабелла (Фернандеш, 66), Газинский, Вандерсон (Мацукатов, 79), Уткин (Кутовой, 79), Ольссон, Берг (Сулейманов, 72).
"Ахмат": Мелихов, Богосовац, Семенов, Адамов, Швец, Исмаэл, Роши, Харин (Кадыров, 71), Иванов, Бериша (Глушаков, 59), Понсе (Ильин, 57).
ЦСКА - "Тамбов" 2:0
Голы: Щенников, 26 - 1:0, Обляков, 78 - 2:0
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Кучаев, 89), Дивеев, Набабкин, Фернандес, Влашич, Обляков (Бийол, 81), Дзагоев (Шкурин, 65), Марадишвили (Бистрович, 65), Васин, Чалов (Тикнизян, 81).
"Тамбов": Шелия, Шляков (Каплиенко, 30), Филин, Ойеволе, Рыбин, Костюков (Мамтов, 78), Чуперка (Тетрашвили, 73), Мелкадзе, Карасев (Килин, 77), Грицаенко, Калмыков (Кабахидзе, 46).
Удаление: Мелкадзе (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22