"Краснодар" разгромил "Анжи" благодаря голам Сулейманова и Игнатьева
"Краснодар" разгромил "Анжи" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.
В составе "быков" голами отметились Вандерсон, Классон, Магомед-Шапи Сулейманов, Игнатьев и снова Сулейманов.
"Краснодар" - "Анжи" - 5:0.
Голы: Вандерсон, 18 - 1:0, пенальти Классон, 38 (пенальти) - 2:0, Сулейманов, 55 - 3:0, Игнатьев, 67 - 4:0, Сулейманов, 70 - 5:0.
"Краснодар": Сафонов, Скопинцев, Спайич, Мартынович, Петров (Стоцкий, 72), Вандерсон, Перейра, Классон (Уткин, 72), Газинский (Голубев, 73), Сулейманов, Игнатьев.
"Анжи": Дюпин, Белов, Удалый, Эльмурзаев, Закиров, Гиголаев (Маркелов, 54), Ондуа, Гайдаров (Кацаев, 54), Кулик, Понсе (Агаларов, 72), Ахъядов.
"Краснодар", имея в активе 38 очков, занял 3 строчку турнирной таблицы РПЛ, "Анжи" с 18 баллами поднялся остался на 14-м месте.
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|38
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|Ростов
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