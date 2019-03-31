"Краснодар" разгромил "Анжи" благодаря голам Сулейманова и Игнатьева

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"Краснодар" разгромил "Анжи" благодаря голам Сулейманова и Игнатьева

"Краснодар" разгромил "Анжи" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.

В составе "быков" голами отметились Вандерсон, Классон, Магомед-Шапи Сулейманов, Игнатьев и снова Сулейманов. 

"Краснодар" - "Анжи" - 5:0.

Голы: Вандерсон, 18 - 1:0, пенальти Классон, 38 (пенальти) - 2:0, Сулейманов, 55 - 3:0, Игнатьев, 67 - 4:0, Сулейманов, 70 - 5:0.

"Краснодар": Сафонов, Скопинцев, Спайич, Мартынович, Петров (Стоцкий, 72), Вандерсон, Перейра, Классон (Уткин, 72), Газинский (Голубев, 73), Сулейманов, Игнатьев.

"Анжи": Дюпин, Белов, Удалый, Эльмурзаев, Закиров, Гиголаев (Маркелов, 54), Ондуа, Гайдаров (Кацаев, 54), Кулик, Понсе (Агаларов, 72), Ахъядов.

"Краснодар", имея в активе 38 очков, занял 3 строчку турнирной таблицы РПЛ, "Анжи" с 18 баллами поднялся остался на 14-м месте.

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