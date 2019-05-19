"Краснодар" разгромил "Арсенал" и гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов
В 29-м туре чемпионата России "Краснодар" на выезде разгромил тульский "Арсенал" со счетом 3:0. Победу "быкам" принесли голы Сергея Петрова, Маурисио Перейры и Ари.
Благодаря этой победе "Краснодар" гарантировал себе место в первой тройке и попадание как минимум в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. После 29 туров краснодарцы занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая идущему вторым "Локомотиву" по личным встречам. "Арсенал" остался на шестой позиции.
В последнем туре "Краснодар" дома сыграет с "Рубином", "Арсенал" в гостях встретится с "Динамо". Оба матча состоятся 26 мая.
"Арсенал" Тула – "Краснодар" - 0:3 (0:0)
Голы: Петров, 55 - 0:1, Перейра, 68 - 0:2, Ари, 82 - 0:3
"Арсенал": Левашов, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед (Горбатенко, 63), Мирзов, Ткачев, Лесовой, Костадинов, Кангва, Григалава.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Спайич, Рамирес, Мартынович, Перейра, Газинский (Фьолусон, 77), Вандерсон (Сулейманов, 74), Каборе, Классон, Ари.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|61
|2
|Локомотив Москва
|29
|53
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Оренбург
|29
|40
|8
|Ахмат
|29
|39
|9
|Ростов
|28
|38
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Енисей Красноярск
|29
|20
|16
|Анжи
|28
|20