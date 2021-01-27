"Краснодар" разгромил белорусский "Шахтер"
"Краснодар" в товарищеском матче разгромил представителя Беларуси солигорский "Шахтер". Победу "быкам" принесли голы Реми Кабелла, Виктора Классона и Леона Сабуа.
"Краснодар" Россия - "Шахтер" Солигорск, Беларусь - 3:0 (1:0)
Голы: Кабелла, 43 - 1:0, Классон, 49 - 2:0, Сабуа, 90+1 - 3:0
"Краснодар": Городов (Ещенко, 64), Рамирес (Ивашин, 73), Мартынович (Стежко, 64), Смольников, Олссон, Кайо (Корнюшин, 64), Классон (Мацукатов, 64), де Вильена, Кабелла (Сабуа, 64), Вандерсон (Апеков, 64), Берг (Сулейманов, 63)
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