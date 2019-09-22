"Краснодар" разгромил ЦСКА в матче молодежного чемпионата России

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"Краснодар" разгромил ЦСКА в матче молодежного чемпионата России

В матче 10-го тура молодежного первенства России ЦСКА на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 1:4. В составе краснодарского клуба дублем отметился Артур Самарциев, также гол забил Шамиль Мавлянов и автоголом отметился армеец Никита Абрамушкин. У ЦСКА отличился Кирилл Шехов.

Благодаря победе "Краснодар" поднялся на 12-е место в турнирной таблице молодежного первенства России. ЦСКА остался на четвертой позиции. Лидером турнира является "Динамо".

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