"Краснодар" разгромил "Енисей", отправив соперника в ФНЛ

В рамках 28-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях без проблем разобрался с "Енисеем".

"Быки" забили в ворота соперника четыре безответных гола - отличились Виктор Классон, Юрий Газинский, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

"Енисей" – "Краснодар" - 0:4

Голы: Классон, 31 - 0:1, Газинский, 36 - 0:2, Игнатьев, 78 - 0:3, Сулейманов, 87 - 0:4.

"Енисей": Нестеренко, Данченко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Сарр, Комков (Хубулов, 46), Комолов, Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Соболев.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Газинский, Перейра (Ольссон, 79), Вандерсон (Сулейманов, 71), Каборе, Классон, Ари (Игнатьев, 66).

Благодаря этой победе "Краснодар" закрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, а "Енисей" остался на 16-й строчке и досрочно вылетел в ФНЛ.

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