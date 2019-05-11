"Краснодар" разгромил "Енисей", отправив соперника в ФНЛ

Теги енисей красноярсккраснодар

"Краснодар" разгромил "Енисей", отправив соперника в ФНЛ

В рамках 28-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях без проблем разобрался с "Енисеем".

"Быки" забили в ворота соперника четыре безответных гола - отличились Виктор КлассонЮрий ГазинскийИван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

"Енисей" – "Краснодар" - 0:4

Голы: Классон, 31 - 0:1, Газинский, 36 - 0:2, Игнатьев, 78 - 0:3, Сулейманов, 87 - 0:4.

"Енисей": Нестеренко, Данченко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Сарр, Комков (Хубулов, 46), Комолов, Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Соболев.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Газинский, Перейра (Ольссон, 79), Вандерсон (Сулейманов, 71), Каборе, Классон, Ари (Игнатьев, 66).

Благодаря этой победе "Краснодар" закрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, а "Енисей" остался на 16-й строчке и досрочно вылетел в ФНЛ.

Не пропустите: Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Перес и Зидан согласовали три летних трансфера

Перес и Зидан согласовали три летних трансфера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
6 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
7 Ростов Ростов 28 38
8 Оренбург Оренбург 28 37
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов