"Краснодар" разгромил "Енисей", отправив соперника в ФНЛ
В рамках 28-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях без проблем разобрался с "Енисеем".
"Быки" забили в ворота соперника четыре безответных гола - отличились Виктор Классон, Юрий Газинский, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
"Енисей" – "Краснодар" - 0:4
Голы: Классон, 31 - 0:1, Газинский, 36 - 0:2, Игнатьев, 78 - 0:3, Сулейманов, 87 - 0:4.
"Енисей": Нестеренко, Данченко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Сарр, Комков (Хубулов, 46), Комолов, Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Соболев.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Газинский, Перейра (Ольссон, 79), Вандерсон (Сулейманов, 71), Каборе, Классон, Ари (Игнатьев, 66).
Благодаря этой победе "Краснодар" закрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, а "Енисей" остался на 16-й строчке и досрочно вылетел в ФНЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Арсенал Тула
|28
|45
|6
|Спартак Москва
|27
|43
|7
|Ростов
|28
|38
|8
|Оренбург
|28
|37
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19