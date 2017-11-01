"Краснодар" разгромил "Гонвед" в юношеской Лиге чемпионов

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"Краснодар" разгромил "Гонвед" в юношеской Лиге чемпионов

В первом матче второго квалификационного раунда юношеской Лиге Чемпионов "Краснодар" на своем поле уничтожил венгерский "Гонвед". Особенно "зверствовал" нападающий "быков" Иван Игнатьев, забивший четыре мяча.

"Краснодар" Россия – "Гонвед" Венгрия 8:0 (3:0)
Голы: Игнатьев, 5 - 1:0, Игнатьев, 22 - 2:0, Бородин, 31 - 3:0, Сергеев, 53 - 4:0, Сергеев, 56 - 5:0, Игнатьев, 58 - 6:0, Игнатьев, 84 - 7:0, Куражов, 86 - 8:0

"Краснодар": Сафонов, Бочко, Насонкин (Парадин, 37), Ивашин, Бородин, Уткин, Голубев, Черников (Текучев, 60), Сулейманов, Игнатьев, Сергеев (Куражов, 68).

"Гонвед": Берла, Чех, Надь, Сабо (Сендреи, 76), Бодроги, Стоякович, Бано-Сабо, Майер, Херьецки (Новак, 65), Ковач, Биро (Чаба, 39).

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