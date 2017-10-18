"Краснодар" разгромил "Кайрат" в юношеской Лиге УЕФА

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"Краснодар" разгромил "Кайрат" в юношеской Лиге УЕФА

В первом матче 1-го квалификационного раунда юношеской Лиги УЕФА "Краснодар" на своем поле уничтожил "Кайрат" со счетом 9:0.

"Краснодар" Россия – "Кайрат" Казахстан - 9:0 (4:0)
Голы: Уткин, 7 - 1:0, Сулейманов, 12 - 2:0, Игнатьев, 15 - 3:0, Игнатьев, 20 - 4:0, Игнатьев, 51 - 5:0, Игнатьев, 57 - 6:0, Куражов, 58 - 7:0, Игнатьев, 76 (с пенальти) - 8:0, Куражов, 90 - 9:0

"Краснодар": Сафонов, Бочко, Иванов, Ивашин, Бородин, Уткин (Куражов, 57), Текучев, Черников, Сергеев (Bayramyan, 67), Сулейманов (Григорян, 61), Игнатьев.

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