"Краснодар" разгромил "Локомотив"

1 Теги краснодарлокомотив москвамаркус берг

"Краснодар" разгромил "Локомотив""Краснодар" в рамках 18 тура РПЛ разгромил дома "Локомотив". Матч закончился со счетом 5:0.

После этой победы "быки" набрали 27 очком и заняли 8 место. Москвичи на 1 балл опережают соперника (28 очков и 7 место в таблице).

"Краснодар" - "Локомотив" 5:0 (2:0)

Голы: Классон, 5 - 1:0, Кабелла, 11 - 2:0, Берг, 75 - 3:0, Сулейманов, 81 - 4:0, Берг, 85 - 5:0
Нереализованный пенальти: Антон Миранчук, 45

"Краснодар": Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Рамирес (Чернов, 82), Кабелла (Сулейманов, 65), Классон (Сперцян, 82), Ольссон, Газинский (Вильена, 64), Ионов (Вандерсон, 61), Берг.

"Локомотив": Гильерме, Магкеев (Иосифов, 73), Рыбус, Райкович, Игнатьев (Куликов, 46), Крыховяк, Рыбчинский, Чорлука, Миранчук, Живоглядов, Эдер.   

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