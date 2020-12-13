"Краснодар" разгромил "Локомотив"

"Краснодар" в рамках 18 тура РПЛ разгромил дома "Локомотив". Матч закончился со счетом 5:0.



После этой победы "быки" набрали 27 очком и заняли 8 место. Москвичи на 1 балл опережают соперника (28 очков и 7 место в таблице).

"Краснодар" - "Локомотив" 5:0 (2:0)

Голы: Классон, 5 - 1:0, Кабелла, 11 - 2:0, Берг, 75 - 3:0, Сулейманов, 81 - 4:0, Берг, 85 - 5:0

Нереализованный пенальти: Антон Миранчук, 45

"Краснодар": Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Рамирес (Чернов, 82), Кабелла (Сулейманов, 65), Классон (Сперцян, 82), Ольссон, Газинский (Вильена, 64), Ионов (Вандерсон, 61), Берг.