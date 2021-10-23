"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" в 12-м туре РПЛ
Фото сайт РПЛ
В рамках 12-го тура чемпионата России "Краснодар" добыл крупную гостевую победу над "Нижним Новгородом".
"Быки" разгромили соперника со счётом 4:1 благодаря забитым мячам Гжегожа Крыховяка, Эдуарда Сперцяна, Александра Черникова и Владимира Ильина, гол престижа в активе Кирилла Гоцука.
"Нижний Новгород" – "Краснодар" - 1:4
Голы: 0:1 – 5 Крыховяк, 0:2 – 56 Сперцян, 0:3 – 73 Черников, 0:4 – 76 Ильин, 1:4 – 83 Гоцук.
"Нижний Новгород": Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Ткачук, Кечкеш, Миладинович, Юлдошев (Гоцук, 46), Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Сулейманов, Эннин.
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо, Вильена, Крыховяк, Кабелла (Стоцкий, 84), Классон, Черников, Сперцян (Кривцов, 77), Кордоба (Ильин, 73).
"Краснодар" поднялся на четвёртое место в турнирной таблице лиги, "Нижний Новгород" сохранил за собой десятую позицию.
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