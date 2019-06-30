"Краснодар" разгромил "Ростов" в матче Кубка "Париматч Премьер"

В рамках Кубка "Париматч Премьер", проходящего в Австрии, "Краснодар" уверенно разобрался с "Ростовом".

"Краснодар" - "Ростов" 3:0

Голы: Ари (пен), 38 - 1:0, Уткин, 61 - 2:0, Халназаров, 84 - 3:0

"Краснодар": Синицын, Скопинцев, Спайич (Камболов, 46), Мартынович (Сперцян, 63), Фьолусон (Голубев, 63), Петров (Стоцкий, 46), Олссон (Уткин, 46), Намли, Вандерсон (Грицаенко, 63), Сулейманов (Халназаров, 63), Ари (Игнатьев, 46).

"Ростов" (1-й тайм): Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Мамин, Чернов, Глебов, Попов, Еременко, Ионов, Полоз, Шомуродов.

"Ростов" (2-й тайм): Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Саплинов, Байрамян, Зуев, Логашов, Вебер, Эннин, Гацкан, Черкес.

Также сегодня в 19:00 (мск) состоится матч между "Спартаком" и ЦСКА.

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