"Краснодар" разгромил СКА благодаря дублю Смолова

В матче 15-го тура чемпионата России "Краснодар" с крупным счетом победил "СКА-Хабаровск". Дублем отметился Федор Смолов, еще по мячу добавили Виктор Классон и Вандерсон. Единственный гол у гостей забил Мирослав Маркович.

"Краснодар" – "СКА-Хабаровск" - 4:1 (2:0)

Голы: Классон, 11 - 1:0, Смолов, 41 - 2:0, Маркович, 60 (с пенальти) - 2:1, Смолов, 80 (с пенальти) - 3:1, Вандерсон, 89 - 4:1

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Перейра, Классон (Вандерсон, 85), Каборе, Мамаев (Жоаозиньо, 63), Смолов.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Эдиев, Наваловский, Гришко, Карасев, Дедечко, Никифоров, Казанков (Христов, 87), Маркович, Корян (Калинский, 81).

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