"Краснодар" разгромил "Сочи"

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"Краснодар" разгромил "Сочи"

В рамках 3-го тура РПЛ "Краснодар" с крупным счетом обыграл "Сочи".

Теперь "Краснодар" с 6 очками в активе возглавил турнирную таблицу РПЛ.

"Краснодар" - "Сочи" 3:0

Голы: Игнатьев, 14 - 1:0, Игнатьев, 42 - 2:0, Сулейманов, 80 - 3:0

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Спайич, Рамирес, Намли (Сулейманов, 62), Камболов, Триндаде, Вандерсон, Ари (Берг, 73), Игнатьев (Ольссон, 67).

"Сочи": Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Набиуллин, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Бурмистров, Миладинович, Мостовой, Калугин, Полоз (Лагатор, 81).

Предупреждения: Набиуллин (25), Ари (32), Цаллагов (53), Камболов (86).

Удаление: Набиуллин (77).     

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