"Краснодар" разгромил "Сочи", доигрывая матч вдевятером
Фото: твиттер "Краснодара"
В рамках 9-го тура РПЛ "Краснодар" разгромил "Сочи".
Благодаря победе "Краснодар" сместил "Сочи" с четвертого места.
"Краснодар" - "Сочи" 3:0
Голы: Сперцян, 3 - 1:0, Кабелла, 21 - 2:0, Крыховяк (пен), 64 - 3:0
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла, Классон (Сорокин, 43), Черников, Сперцян, Кордоба (Ионов, 74).
"Сочи": Джанаев, Маргасов (Заика, 74), Родригао (Юрганов, 46), Барач (Воробьев, 74), Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Попов (Бурмистров, 28), Юсупов (Жоаозиньо, 74), Кассьерра.
Удаления: Спайич (40), Черников (75).
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