"Краснодар" разгромил "Сочи", доигрывая матч вдевятером

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"Краснодар" разгромил "Сочи", доигрывая матч вдевятеромФото: твиттер "Краснодара"

В рамках 9-го тура РПЛ "Краснодар" разгромил "Сочи".

Благодаря победе "Краснодар" сместил "Сочи" с четвертого места.

"Краснодар" - "Сочи" 3:0

Голы: Сперцян, 3 - 1:0, Кабелла, 21 - 2:0, Крыховяк (пен), 64 - 3:0

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла, Классон (Сорокин, 43), Черников, Сперцян, Кордоба (Ионов, 74).

"Сочи": Джанаев, Маргасов (Заика, 74), Родригао (Юрганов, 46), Барач (Воробьев, 74), Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Попов (Бурмистров, 28), Юсупов (Жоаозиньо, 74), Кассьерра.

Удаления: Спайич (40), Черников (75).

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