"Краснодар" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ
В рамках 22-го тура РПЛ "Краснодар" уверенно разобрался с "Тамбовом".
Благодаря победе "Краснодар" поднялся на седьмое место. "Тамбов" по-прежнему последний.
"Тамбов" - "Краснодар" 0:4
Голы: Кабелла, 27 - 0:1, Газинский, 68 - 0:2, Ольссон, 75 - 0:3, Ионов (пен), 88 - 0:4
"Тамбов": Сычев, Кайков, Шахов, Денисов, Бавин, Терехов (Васиев, 80), Алиев (Герман, 85), Кабахидзе (Карп, 74), Дроздов (Еркин, 80), Карапузов, Архипов (Климов, 74).
"Краснодар": Бабурин, Чернов, Сорокин, Смольников, Панталеао, Кабелла (Камболов, 84), Газинский (Уткин, 77), Вильена (Ольссон, 73), Классон (Марков, 73), Сулейманов (Вандерсон, 46), Ионов.
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