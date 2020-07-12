"Краснодар" разгромил "Урал" в чемпионате России

"Краснодар" в матче 28-го тура РПЛ уверенно обыграл "Урал" на своем поле.

В составе хозяев отметились Маркус Берг, Мануэл Фернандеш и Реми Кабелла, реализовавший пенальти.

"Краснодар" - "Урал" - 3:0 (1:0)

Голы: Берг, 14 - 1:0, Фернандеш, 57 - 2:0, Кабелла, 82 (с пенальти) - 3:0.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 67), Газинский (Черников, 85), Олссон, Уткин (Кабелла, 75), Вандерсон Масиэл (Кутовой, 85), Кайю, Берг.

"Урал": Полетаев, Герасимов, Вилюш, Кулаков (Золотов, 65), Бавин, Калинин, Эль-Кабир (Насыров, 54), Аугустыняк, Погребняк (Егорычев, 65), Бикфалви (Панюков, 58), Кухарчик (Ефремов, 46).

"Краснодар" с 48 баллами занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 35 очками - на 8 позиции.

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