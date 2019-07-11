"Краснодар" разорвал контракт с воспитанником "Спартака"
Защитник "Краснодара" Роман Шишкин покинул клуб.
"Краснодар" расстался с Романом Шишкиным. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!" — сказано в заявлении "быков" на официальном сайте клуба.
32-летний Шишкин является воспитанником "Спартака". Футболист выступал за "Краснодар" с 2017 года, провел за клуб 35 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за "Спартак", "Крылья Советов" и "Локомотив". За сборную России сыграл 16 матчей. Обладатель Кубка России-2014/15. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20