"Краснодар" разорвал контракт с воспитанником "Спартака"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин покинул клуб.

"Краснодар" расстался с Романом Шишкиным. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!" — сказано в заявлении "быков" на официальном сайте клуба.

32-летний Шишкин является воспитанником "Спартака". Футболист выступал за "Краснодар" с 2017 года, провел за клуб 35 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за "Спартак", "Крылья Советов" и "Локомотив". За сборную России сыграл 16 матчей. Обладатель Кубка России-2014/15. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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