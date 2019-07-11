"Краснодар" разорвал контракт с воспитанником "Спартака"

Теги краснодарроман шишкин

"Краснодар" разорвал контракт с воспитанником "Спартака"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин покинул клуб.

"Краснодар" расстался с Романом Шишкиным. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!" — сказано в заявлении "быков" на официальном сайте клуба.

32-летний Шишкин является воспитанником "Спартака". Футболист выступал за "Краснодар" с 2017 года, провел за клуб 35 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за "Спартак", "Крылья Советов" и "Локомотив". За сборную России сыграл 16 матчей. Обладатель Кубка России-2014/15. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

Не пропустите: ЦСКА определился с приоритетными трансферными целями. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" проиграл борьбу за Хаджи

"Спартак" проиграл борьбу за Хаджи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов