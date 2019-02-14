"Краснодар" разошелся миром с "Байером" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Несколько минут назад на стадионе "Краснодар" завершился матч 1/16 финала Лиги Европы между местным футбольным клубом и немецким "Байером". Вторая российская команда в еврокубках – "Зенит" – свою встречу провела еще во вторник и проиграла турецкому "Фенербахче", показав при этом абсолютно вялый футбол. Были большие опасения, что после зимнего перерыва "Краснодар" тоже будет не в форме, а идти неподготовленным на матч с нынешним "Байером", который после смены тренера постоянно играет в высокий прессинг – это все равно что идти ложится под каток. Но уже в первом тайме все опасения развеялись, словно дым.
Первая 45-минутка показала, что "Краснодар" отлично подготовился к сезону – по крайней мере, так кажется сейчас. Нельзя сказать, что "быки" доминировали, но все же именно они должны были открывать счет. На 39 минуте Вандерсон отлично прорвался по левому флангу в рамках быстрой атаки, разобрался с двумя соперниками на границе штрафной и выдал шедевральный пас на новичка "Краснодара" Кристофера Ольссона. Швед открылся на дальней штанге и находился всего в нескольких метров от рамки, но решающий удар подкачал – игровой снаряд срезался с ноги и улетел на трибуны. Стоит сказать, что и "Байер" мышей не ловил. "Фармацевты" очень часто приближались к воротам российской команды, но подопечным Петера Боша постоянно не хватало одной из двух вещей – последнего паса и последнего удара. В целом игра получилась очень динамичной и, как говорят в таких случаях, совсем без центра поля.
Во втором тайме общая тенденция игры сохранилась, но теперь преимущество перешло в руки леверкузенского "Байера". В особенности, "фармацевты" начали активно практиковать удары со средней и дальней дистанции. На 56 минуте Леон Бейли ворвался в штрафную и нанес отличный удар в дальний нижний угол, но Крицук среагировал на мяч и перевел его на угловой. А спустя 10 полных оборотов секундной стрелки уже Карим Беллараби решил проверить российского вратаря на бдительность. Немецкий вингер стрелял из-за пределов штрафной, но "ядро" пролетело в метре от дальней штанги. Что интересно, Крицук даже не среагировал на удар. Вполне возможно, что защитники закрыли обзор голкиперу "быков".
И все же моменты "Байера" не могли сравниться с эпизодом, который возник у ворот "фармацевтов" на 69 минуте. После сольного прохода по левому флангу Стоцкий выдал отличный пас под удар на Классона. Швед находился в 10 метрах от ворот и решил пробить первым касанием на силу. Решение было правильным, но не повезло – "ядро" попало в ногу голкипера и не залетело в сетку. На добивание подоспел Игнатьев, но его выстрел метров с 13 получился неточным – мяч прошел в метре от дальней штанги.
На последних минутах команды, видимо, смирились с ничьей и провели один из самых скучных отрезков в матче. Особенно это касалось "Краснодара", так как "Байер" даже забил. На 89 минуте Аларио затолкал мяч в сетку после подачи с углового, но сделала это с нарушением. В итоге, 0:0 – первая в истории домашняя ничья "быков" в еврокубках. Судьба противостояния решится 21 февраля в Леверкузене.
"Краснодар" – "Байер" – 0:0
"Краснодар": Крицук – Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий – Каборе, Ольссон (Сулейманов, 71), Перрейра (Голубев, 80) – Вандерсон, Классен, Игнатьев.
"Байер": Градецки – Вайзер, Та, Бендер (Драгович, 83), Венделл – Арангис, Хаверц, Брандт – Бейли (Аларио, 80), Беллараби, Фолланд.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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