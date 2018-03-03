"Краснодар" – "Ростов" - 3:1 (обзор)

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"Краснодар" – "Ростов" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Ростовом".

Не пропустите: Дубль Смолова приносит "Краснодару" домашнюю победу над "Ростовом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Краснодар 21 39
3 ЦСКА Москва 21 38
4 Зенит Санкт-Петербург 21 38
5 Спартак Москва 20 37
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Арсенал Тула 20 25
9 Урал 21 25
10 Ростов 21 25
11 Рубин 21 24
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 21 22
14 Анжи 21 20
15 Тосно 20 20
16 СКА Хабаровск 20 12
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